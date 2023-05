Napoli: morto l'uomo dato alle fiamme l'anno scorso a Frattamaggiore

È deceduto Nicola Liguori, il 36enne dato alle fiamme la notte tra il 30 giugno e il primo luglio del 2022 a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, mentre era al telefono con la fidanzata seduto su una panchina. L'uomo ha trascorso tutti questi mesi ricoverato nei reparti grandi ustionati degli ospedali di Bari e del Cardarelli di Napoli. A causare il decesso le profonde ferite da ustioni di terzo e quarto grado, riportare su circa il quaranta per cento del corpo.

Sotto processo, per quello che finora era un tentato omicidio, c'è Pasquale Pezzella, arrestato qualche giorno dopo il grave episodio. "Adesso - spiega Fernando Pellino, avvocato dell'imputato - il processo in corso al Tribunale di Napoli Nord proseguirà davanti alla Corte di Assise ma per omicidio".

Lacrime e disperazione per la mamma di Nicola Liguori: “L’ho visto per l’ultima volta nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli. Mio figlio era ridotto ad uno scheletro, paralizzato alle gambe. Era molto forte, capace di sopportare dolori inimmaginabili. Ma quel fuoco lo ha consumato lentamente. Chiedo giustizia”.