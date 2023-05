Spari contro un bar: coinvolta per caso una famiglia. Tre feriti, la figlia colpita alla testa

Un'intera famiglia ha rischiato la vita dopo essere stata coinvolta, per caso, in una sparatoria avvenuta ieri sera a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

I due genitori, assieme alla figlia di dieci anni, erano seduti a mangiare ai tavolini all'esterno di un bar quando si sono trovati, loro malgrado, nella traiettoria dei colpi esplosi da due sconosciuti contro l'esercizio commerciale.

Almeno una decina i proiettili che hanno raggiunto i tre: la bambina è stata colpita alla testa e ora si trova al Santobono: fortunatamente per lei il pericolo di vita è stato scongiurato e verrà operata a breve. Il padre, 43 anni, è rimasto lievemente ferito alla mano e ora si trova al Cardarelli a Napoli dove è stata ricoverata anche la moglie, 35 anni, ferita all'addome.

Sul posto sono intervenuti ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna (Napoli).

Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni e individuare i responsabili.