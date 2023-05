'Ndrangheta, colpo al traffico stupefacenti delle cosche calabresi: Arresti in Belgio e Germania

'La più grande operazione mai realizzata contro mafia calabrese'.

Così i portavoce della procura federale belga in conferenza stampa hanno definito l'operazione europea ‘Eureka’ contro la 'Ndrangheta, condotta stamani dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria con il coordinamento della Dda, che ha portato questa mattina a 150 perquisizioni in otto Paesi europei e a all'emissione di 108 misure cautelari nei confronti di presunti membri delle cosche, con accuse che vanno dall'associazione mafiosa al concorso esterno, dall'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti alla detenzione e traffico di armi anche da guerra al riciclaggio.

Più di mille poliziotti sono stati coinvolti nelle perquisizioni questa mattina in Germania e tremila in Italia", spiegano i portavoce, indicando che i raid hanno toccato anche "Spagna, Portogallo, Francia, Romania e Slovenia". Si tratta di un fascicolo aperto dalla Procura Federale del Belgio, in collaborazione con la Procura del Limburgo, la Polizia Giudiziaria Federale, Eurojust, Europol e vari Paesi, in particolare l'Italia.

In Belgio "tredici persone sono state fermate per essere interrogate" e "per sette di queste è stato emesso anche un mandato d'arresto europeo da parte delle autorità italiane che ne chiedono la consegna". Lo riferisce il magistrato belga Antoon Schotsaert in conferenza stampa, precisando che "i tempi di consegna all'Italia potrebbero richiedere alcuni mesi a secondo della loro posizione davanti ai giudici".

Sei tonnellate di cocaina sono state movimentate tra il maggio 2020 e il gennaio 2022 dalle cosche di 'ndrangheta colpite stamani dall'operazione "Eureka", tre delle quali sequestrate dagli investigatori.

Un duro colpo al narcotraffico gestito da 3 Maxi-associazioni

Le indagini che hanno portato all'operazione "Eureka" hanno fotografato l'esistenza e l'operatività di tre maxi-associazioni criminali finalizzate al traffico internazionale di droga, facenti capo alle più potenti famiglie di 'ndrangheta dell'area ionica. L'inchiesta, infatti, ha riguardato le cosche Pelle, Strangio, Nirta, Giampaolo, Mammoliti e Giorgi, che hanno sedi decisionali nel reggino e ramificazioni e basi logistiche in varie regioni d'Italia e all'estero.

L'inchiesta è partita nel giugno 2019 grazie al raccordo tra i carabinieri e la polizia federale belga che stava investigando su alcuni soggetti ritenuti vicini alla cosca Nirta di San Luca attiva a Genk. In un primo momento, l'inchiesta era orientata verso alcuni esponenti della famiglia Strangio, detti "Fracascia", riconducibili alla cosca Nirta. Progressivamente le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Giuseppe Lombardo, sono state estese a diverse famiglie della Locride, interessando anche il locale di Bianco. I soldi del narcotraffico venivano riciclati nei settori della ristorazione, del turismo e immobiliare.

La prima associazione ricostruita riguarda la famiglia Nirta "Versu" di San Luca che aveva un'articolazione in Brasile rappresentata dal latitante Vincenzo Pasquino, catturato nel 2021 insieme al boss Rocco Morabito. La seconda è riferibile alla famiglia Mammoliti "Fischiante" di Bovalino con articolazioni in Puglia, Abruzzo, Lazio, Toscana e Lombardia e contatti diretti con i fornitori sudamericani di cocaina e con trafficanti internazionali quali Denis Matoshi, attualmente latitante a Dubai.