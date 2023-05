'Ndrangheta: blitz a Vibo Valentia, 61 arresti

È scattato alle prime ore di questa mattina nella provincia di Vibo Valentia il blitz del comando provinciale dei carabinieri che ha portato al fermo di 61 persone. La vasta operazione antimafia 'Maestrale – Carthago' contro la 'ndrangheta, coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal Procuratore Nicola Gratteri, ha visto l'impiego di oltre 500 militari.

Nell'inchiesta sono indagate complessivamente 167 persone tra le quali - in stato di libertà - l'ex presidente della provincia di Vibo ed ex sindaco di Briatico Andrea Niglia per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso.