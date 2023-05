Neonata lasciata nella "Culla per la Vita" di Bergamo, è la prima volta che si attiva

Una bimba, nata oggi, è stata affidata alla “culla della vita” della Croce Rossa, a Bergamo, e poi affidata ai medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII. La notizia, anticipata da Bergamonews, è stata confermata a LaPresse da fonti ospedaliere.

La piccola è stata lasciata da una donna, con molta probabilità la madre, ed era accompagnata da un bigliettino: "Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso occuparmi di lei ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai". La piccola è in buone condizioni di salute.

La bambina è arrivata nel reparto di Patologia neonatale dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, con un trasporto gestito dal 118 e partito dalla Culla per la vita collocata nel quartiere di Longuelo.

La neonata sta bene, pesa 2,9 chili ed è accudita dagli operatori dell'Ospedale di Bergamo. Sarà comunque sottoposta a ulteriori accertamenti e verrà segnalata al Tribunale dei minori per il seguito di competenza.

A Bergamo è la prima volta che si attiva la Culla per la vita, inizialmente posizionata nei pressi del monastero Matris Domini di Via Locatelli 61 in centro città e poi spostata a Longuelo, nei pressi della Croce Rossa. La culla è riscaldata e collegata ad un sensore che consente di allertare il 118 e trasferire il neonato all'Ospedale di Bergamo.

L'Asst Papa Giovanni XXIII ricorda che le donne hanno il diritto di partorire in sicurezza e anonimato in ospedale: la partoriente può infatti richiedere ai medici dell'ospedale di non essere menzionata nel certificato di nascita.