Nessuna traccia di Denise, la diciottenne in gita scolastica caduta dal gommone sul fiume Lao

Cresce l'angoscia e le speranze si affievoliscono col passare delle ore nel tentativo di ritrovare Denise, una giovane studentessa di 18 anni che è finita nelle acque torrenziali del fiume Lao durante una discesa di rafting. L’incidente mentre Denise era insieme ad un gruppo di compagni. Le abbondanti piogge degli ultimi giorni avevano causato una piena del fiume.

Secondo le prime ricostruzioni, il gommone su cui si trovavano i ragazzi ha urtato violentemente un masso, facendo precipitare quattro di loro in acqua. Tre di loro sono stati prontamente recuperati, ma di Denise si è persa ognitraccia. Fortunatamente, tutti i giovani indossavano i dispositivi di sicurezza prescritti, compresi caschetti, giubbotti di salvataggio e mute.

L'allarme è stato dato da una delle guide che si trovava su un secondo gommone insieme ad altri partecipanti. I vigili del fuoco sono stati immediatamente avvisati e le operazioni di ricerca sono state avviate subito. Oltre ai vigili del fuoco, sono state mobilitate anche il Nucleo speleo alpino e diverse associazioni di volontariato. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli operatori dell'elisoccorso del 118, i carabinieri forestali e quelli della Stazione di Castrovillari. Un elicottero dell'Aeronautica militare, proveniente da Gioia del Colle, è atterrato sulla vicina piazzola di atterraggio, recentemente costruita per le emergenze.

Denise faceva parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino. Gli studenti frequentano il liceo statale "Giuseppe Rechichi" e si trovavano in provincia di Cosenza accompagnati da alcuni insegnanti di educazione motoria già da diversi giorni. Tonino Bongiovanni, vicepreside del liceo, ha espresso profonda preoccupazione e ansia per i propri studenti. "La nostra speranza è che riceviamo notizie positive al più presto. Non è la prima volta che organizziamo questo tipo di attività e non è mai successo nulla di simile", ha dichiarato Bongiovanni.