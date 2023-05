Netanyahu: pronti ad allargare le operazione a Gaza. In un'ora 100 razzi palestinesi su Israele

Israele è "pronto ad allargare la corrente operazione ed infliggere colpi pesanti a Gaza ora e in futuro". Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu parlando con i sindaci dei comuni del sud di Israele che sono sotto attacco di razzi dalla Striscia.

Oltre 40 postazione - riferisce l'esercito - di lancio di razzi e mortaio della Jihad islamica sono state presi di mira negli attacchi aerei israeliani sul territorio della Striscia di Gaza.

Oggi in risposta, nel corso di un'ora, oltre 100 razzi palestinesi sono stati sparati da Gaza verso il territorio israeliano. La maggior parte sono caduti in un raggio di circa 40 chilometri dalla Striscia mentre alcuni hanno raggiunto anche il centro del Paese. Il sistema di difesa aerea Iron Dome ha limitato i danni, riferisce la televisione pubblica israeliana Kan, e finora non si segnalano vittime.

Mentre il ministero della salute locale riferisce che nella mattina due miliziani sono rimasti uccisi a Rafah, nel sud della striscia di Gaza, in un bombardamento israeliano. Secondo fonti giornalistiche si tratterebbe di miliziani delle brigate Abu Ali Mustafa, ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Il ministero della sanità ha precisato che ieri il bilancio complessivo dei palestinesi morti a Gaza nei combattimenti era di 15 uomini, donne e bambini .

Il bilancio aggiornato delle vittime palestinesi in due giorni di attacchi israeliani è stato aggiornato: i morti sono 20, di cui 4 donne e 5 minorenni. I feriti, secondo il ministero, sono 42. Negli ospedali di Gaza si respira un clima di emergenza, secondo fonti locali.