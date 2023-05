Stretta Netflix, stop alla condivisione delle password

Netflix avvia una stretta alla condivisione degli abbonamenti al di fuori del nucleo familiare degli utenti in un centinaio di Paesi, Italia inclusa.

Il gigante dell'intrattenimento via Internet spiega che sta inviando comunicazioni via e-mail agli abbonati, in cui ricorda che l'account è destinato "a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te".

Chi vuole utilizzare le proprie credenziali Netflix con chi non fa parte del nucleo domestico potrà trasferire il profilo su un nuovo abbonamento a pagamento, oppure acquistare una utenza extra al costo supplementare di 4,99 euro al mese.

"Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti - spiega la società - per offrire sempre nuovi film e serie TV", in base ai gusti, agli stati d'animo e alle preferenze linguistiche.

La mossa a lungo attesa, annunciata da Netflix un anno fa, mira a porre fine a una pratica che l'azienda ha lasciato andare senza controllo per anni, mentre il suo servizio di streaming attirava abbonati a frotte. All'epoca, la direzione aveva pochi incentivi a irritare i clienti riducendo la condivisione delle password. Mentre Netflix faceva finta di niente, si stima che 100 milioni di persone in tutto il mondo ottenessero le password da parenti e amici per accedere a serie TV come "The Crown" e film come "Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale".

Queste password vengono utilizzate dai 232,5 milioni di abbonati paganti, che hanno generato la gran parte dei 32 miliardi di dollari di entrate dell'azienda lo scorso anno. Ma dopo un anno di scarsa crescita degli abbonati, Netflix ha deciso di puntare i piedi. A febbraio, ha iniziato a bloccare gli spettatori che profittano dei servizi in freeloading in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna, dopo aver adottato misure simili in America Latina.

Prima del giro di vite sulla condivisione delle password, Netflix ha iniziato a introdurre nuove funzioni, come la possibilità di trasferire i profili impostati sugli account degli abbonati, per rendere più facile conservare le cronologie di visione.

Il co-CEO di Netflix, Greg Peters, ha riconosciuto a gennaio che il giro di vite sulla condivisione delle password potrebbe comportare un maggior numero di cancellazioni di abbonati. "Vale la pena notare che questa non sarà una mossa universalmente popolare", ha detto Peters agli investitori. Le azioni di Netflix sono scese del 2% durante le contrattazioni pomeridiane di martedì, ma il prezzo del titolo è ancora in crescita di circa il 20% quest'anno.