Ha "minato la sovranità della nazione", arrestato un parroco in Nicaragua

Ancora un sacerdote arrestato in Nicaragua. Si tratta di Jaime Ivàn Montesinos Sauceda, parroco della parrocchia di San Juan Pablo II, nella diocesi di Matagalpa.

Secondo i media locali la diocesi è uno dei dipartimenti "più colpiti dalla repressione nei confronti delle gerarchie cattoliche da parte del presidente Daniel Ortega". Non è la prima volta che nel paese dell'America latina un sacerdote finisce in carcere, cosa che getta ombre sulla fragile democrazia del paese centroamericano.

Il sacerdote è stato arrestato dalla polizia martedì scorso a villa Chagüitillo, nel comune di Sèbaco. La notizia confermata oggi ha fatto subito il giro del mondo divenendo virale sui social e creando preoccupazione tra i fedeli. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Prensa "Il comunicato stampa della polizia afferma che il sacerdote era ubriaco" ed era "in atteggiamento sospetto, ubriaco e in compagnia di una giovane donna, a bordo di un veicolo".

Nella nota della polizia è scritto che padre Montesinos è accusato di aver commesso “atti che minano l'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione della nazione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1055", lo stesso articolo utilizzato più volte in passato per mandare in prigione membri o persone legati all'opposizione.

“E' oramai una caccia all'uomo, anzi al sacerdote” dice all'Ansa il direttore della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, Alessandro Monteduro, ricordando che qualche giorno fa era stato "rapito un altro sacerdote dagli uomini del regime di Ortega. Padre Eugenio Pastor Rodríguez, parroco della Divina Provvidenza a Jalapa, era stato portato via dalle guardie sandiniste dalla Diocesi di Estelí. Siamo vicini alla Chiesa in Nicaragua ferocemente perseguitata", ha detto. La diocesi di Esteli ha confermato che "anche don Leonardo Guevara Gutiérrez è oggetto di indagini da parte delle forze di polizia".