Niente da fare per Sonego, cede 6-3, 7-6 a Tsitsipas, il greco vola ai quarti

Nella prosecuzione del match interrotto ieri per pioggia, Sonego cede al tie-break il 2° set con Tsitsipas, che conquista i quarti con il punteggio di 6-3, 7-6. Ora il greco, testa di serie n°5 del seeding. Tsitsipas affronterà il vincente del match tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe, anche questo interrotto ieri sul 5-7, 6-4, 2-1 per l'italiano.

Davvero un' occasione persa per il nostro azzurro, il quale non ha sfruttato due set point nel secondo parziale, anche se in entrambe le occasioni il greco è stato sul pezzo, concentratissimo. Davvero una gran prestazione al servizio per l’azzurro che ha messo in campo il 72% di prime in campo e piazzando 14 vincenti nel set giocato quest’oggi. Bel match da parte di entrambi i tennisti, in cui la differenza è stata fatta dalla concentrazione del numero 5 del mondo nel finale del secondo set.