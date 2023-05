NoName057 rivendica attacco al portale per la carta d'identità. Il Viminale: solo problema tecnico

"I servizi della Carta di identità elettronica sono momentaneamente indisponibili esclusivamente per un problema tecnico nella fornitura della connettività internet, causato dall'incendio divampato nella giornata di ieri nei pressi della Stazione Tiburtina, che ha coinvolto cavi della fibra ottica". È quando comunica il Viminale in una nota in merito al mancato funzionamento del sito del ministero dell'Interno relativo al servizio di carta di identità elettronica, rivendicato dal collettivo di hacker filo-russi 'No Name' su Telegram. "Sono in corso le attività tecniche per ripristinare al più presto il funzionamento del sistema", conclude il ministero.

Il collettivo di hacker filo-russi 'No Name' aveva rivendicato su Telegram l'attacco, accusando l'Italia di "fornire supporto all'Ucraina" e di non avere alcuna "indipendenza" dagli "alleati".