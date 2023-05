NotMyKing, la protesta dei repubblicani, manifestazione bloccata all'ingresso di Trafalgar square

Arrestato questa mattina Graham Smith, capo di Republic, il movimento politico di riferimento degli anti-monarchici. Le manette sono scattate nei pressi di Trafalgar Square, intorno a una folla “gialla” di seguaci di #NotMyKing. Hashtag e slogan rimbalzano nelle strade di Londra nel giorno dell 'incoronazione di Re Carlo III e sui social di mezzo mondo.

Secondo gli anti-monarchici la monarchia è un'istituzione vecchia, dispendiosa, anti-democratica e corrotta: “I reali spendono soldi pubblici, per i loro viaggi, case sontuose e stili di vita lussuosi ogni giorno dell'anno. L'istituzione costa almeno 345 milioni di sterline all'anno, soldi che dovrebbero essere spesi per i servizi pubblici”, scrivono sul sito e per la loro raccolta di fondi della loro campagna .

“La monarchia ottiene esenzioni da centinaia di leggi, comprese le normative sulla protezione ambientale e le leggi sulla discriminazione razziale”, precisano.

Per i repubblicani non si può compiere una democrazia vera perché “il monarca farà sempre quello che gli viene detto dal governo. La Corona mette un enorme potere nelle mani del governo, a spese del parlamento e del popolo”.

E' sempre utile ricordare che il popolo britannico è da sempre in maggioranza a favore della monarchia.