Novak Djokovic e Iga Swiatek all'ATP/WTA di Roma per difendere il titolo

Aprono i battenti gli Internazionali di Roma di tennis, appuntamento fondamentale per tennisti e tenniste prima del Roland-Garros. Gli Internazionali 2023 fanno cifra tonda: quella che sta per prendere il via a Roma, infatti, sarà l'edizione numero 80, in programma sui campi del Foro Italico dal 9 al 21 maggio. I prinicpali nomi del tennis mondiale si dirigeranno prima nella Capitale d'Italia, per la loro ultima messa a punto al Masters 1000 di Roma, e poi al Roland-Garros a Parigi. Si tratta dell'ultima tappa ATP e WTA 1000 prima dell'Open di Francia. Per il sorteggio dei tabelloni si è scelto uno scenario unico al mondo, Trinità dei Monti e Piazza di Spagna.

Il nuovo status del torneo ha prodotto una trasformazione del parco del Foro Italico, sito diventato negli anni più grande e più accogliente. Dopo aver 'conquistato' la zona piscine, gli Internazionali spalancano ora ai tifosi anche le porte dello Stadio Olimpico. Grazie alla costante sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel e Sport e Salute, infatti, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 fino al termine del torneo, avranno l'imperdibile occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dello storico impianto capitolino. Il tour consentirà di visitare luoghi finora inaccessibili dove i 'protagonisti' hanno scritto la storia dell'impianto: sarà possibile percorrere la mixed zone, la zona spogliatoi, la sala dei trofei, le tribune e visitare il campo da gioco. Il bilancio della nuova edizione del torneo di tennis è già ampiamente positivo. Il torneo romano è salito notevolmente di livello, da questa edizione è nell'élite del circuito “Master 1000”, novità che da quest'anno darà vita a più giorni di sfide tra 96 top player (erano 56 lo scorso anno), con incontri “combined” maschili e femminili in contemporanea su tutti i campi. Da quest’anno, inoltre, parte la “road to gender pay gap” che porterà nel 2025 ad equiparare i montepremi tra giocatrici e giocatori, nell'ottica di una concreta parità esaltando il merito oltre il genere. I tabelloni singolari ampliati per la prima volta a 96 partecipanti, inoltre, sono i più grandi al di fuori dei Major. Al Foro italico sono attesi più di 300mila spettatori paganti, ai quali vanno aggiunte le 130mila presenze giornaliere, durante tutto l’arco del torneo, degli addetti ai lavori.

GettyImages Combo Novak Djokovic e Iga Swiatek

I numeri 1 al mondo Novak Djokovic e Iga Swiatek sono i Campioni in carica. Nessun dubbio sul serbo, anche se si è ritirato da Madrid la scorsa settimana. Non sarà presente invece Rafael Nadal, attuale detentore del titolo nonché 13 volte vincitore del Roland-Garros: la leggenda spagnola è fuori per infortunio da gennaio. Il vincitore dell'ultima edizione, Djokovic, trionfatore sei volte sulla terra rossa del Foro Italico, non sta attraversando un buon momento di forma, dopo l'eliminazione agli ottavi di Montecarlo contro Musetti e ai quarti del torneo di Banja Luka. Ecco perché il vero favorito è Carlos Alcaraz, non più talento emergente ma ormai realtà consolidata nonostante la giovanissima età. Tutto il Foro italico farà il tifo per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L'altoatesino non ha mai vinto un master 1000 e questa potrebbe essere la volta buona, dopo essere giunto due volte in finale (Miami 2021 e 2023), Sinner a Madrid si è ritirato ma ha continuato la sua lenta e costante ascesa fino al numero 8 del mondo. Musetti, diciannovesimo nel ranking mondiale, è parso galvanizzato dopo la vittoria di Montecarlo sul detentore del titolo Novak Djokovic. Per quanto riguarda le donne, per la numero 1 al mondo Iga Swiatek dopo la delusione a Madrid è il momento di pensare agli Internazionali d’Italia, dove deve difendere il titolo vinto lo scorso anno. La più attesa tra le nostre tenniste è Martina Trevisan, che dopo aver raggiunto i quarti di finale nel torneo di Miami è diventata l’ottava tennista italiana nell’era Open a piazzarsi fra le prime 20 al mondo. Presenti anche la numero 2 d’Italia Camila Giorgi, vincitrice quest’anno del Wta 250 di Merida in Messico.

Getty Campo centrale del Foro Italico