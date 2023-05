La Russia secondo i Griffin: la famiglia politicamente scorretta vola nella “Chicago degli Urali”

I protagonisti dei nuovi episodi del cartone animato a stelle e strisce “I Griffin – Family Guy” si recano in Russia, a Celyabinsk, la “Chicago degli Urali”, alla ricerca dell’hacker Ivan che ha violato l’account del cane parlante Brian.

E' lo spunto per descrivere lo stile di vita degli abitanti degli Urali. L’inquinamento è oltre ogni limite possibile e immaginabile. I poliziotti picchiano un manifestante con la bandiera ucraina. Nella città l’ubriachezza è totale. La gente legge il quotidiano “Russia ieri”. Il razzo vettore con la scritta URSS cade e si schianta per terra. Scoppia il contagio di massa da sindrome della mucca pazza. Gli hacker vivono in una casa contadina fatta di travi, i server sono all’aperto e nell’izba, la casa rustica, portano enormi cavi d’alimentazione.

La storia è a lieto fine: Mag, la figlia maggiore dei Griffin, s’innamora di Ivan e rimane in Russia. La ragazza annuncia con orgoglio ai genitori di essersi ambientata e di essere considerata “locale” dalla gente del posto.