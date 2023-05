Al via la seconda settimana: ecco le prossime tappe dei tennisti italiani

Si apre oggi la seconda settimana agli Internazionali d'italia, in campo l'ampia pattugli azzurra che arriva a giocarsi gli ottavi di finale. Dopo la sconfitta di Fognini contro Rune, con la vittoria del danese per 6-4, 6-2, oggi vedremo scendere in campo tutti gli azzurri rimasti in gara, tranne Jannik Sinner che se la vedrà con l'argentino Cerundolo testa di serie n.24 domani.

In campo quindi Marco Cecchinato, chiamato a giocarsi le proprie carte contro il tedesco Yannick Hanfmann. Seguirà Lorenzo Musetti, che se la vedrà con una sua “vecchia” conoscenza, l’americano Frances Tiafoe, incontrato già nei primi tempi dell’esplosione del fuoriclasse toscano. Infine, Lorenzo Sonego cerca sul Centrale l’impresa con l’aiuto del pubblico del romano contro il greco Stefanos Tsitsipas.

Anche Fognini e Bolelli scenderanno in campo, insieme accenderanno il Pietrangeli nell’ultimo match di giornata.