Roland Garros: nuova tecnologia per proteggere gli atleti sui Social

La Federazione Francese di Tennis in collaborazione con il Roland Garros per la prima volta nello slam parigino, ha adottato una soluzione tecnologica innovativa. I tennisti avranno a disposizione uno strumento per difendersi dalle molestie online. Bodyguard.ai, pensata per moderare i contenuti sui social media, in risposta agli insulti e minacce insostenibili. Interazione con sportivi e tifosi più “hot” in assoluta sicurezza da parte di tutti gli atleti e di tutte le atlete che parteciperanno al torneo parigino, si parte da domenica 28 maggio.