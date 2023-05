Nuova Zelanda, ostello in fiamme. I morti sono almeno 6 ma si cercano i dispersi

I morti accertati sono 6, ma potrebbero essere molti di più.

L'incendio che ha devastato i quattro piani di un grande ostello al centro della capitale Wellington, in Nuova Zelanda, ha costretto ospiti e residenti a fuggire in pigiama nella notte, in quello che un dirigente dei vigili del fuoco ha definito “il peggiore degli incubi”. E non è ancora chiaro il perché.

Non è ancora chiaro anche quante persone fossero nell'edificio, il Loafers Lodge Hostel.

Si sa che 52 sono quelli messi in salvo e trasferiti in un centro di accoglienza, 2 sono i feriti in ospedale e 3 quelli curati e dimessi, ma le squadre di soccorso stanno ancora cercando altre persone della cui posizione non si ha conferma - e nonostante gli sforzi non è ancora possibile entrare in sicurezza nella costruzione incendiata. Il conto totale delle vittime, secondo una stima, potrebbe arrivare a 10.

“E' una tragedia assoluta, una situazione orrenda”, commenta a caldo il primo ministro neozelandese Chris Hipkins: “Ci sarà tempo per capire che cosa è successo e perché, ma ora bisogna gestire la situazione”. A chi gli chiedeva perché l'edificio non fosse dotato di un sistema antincendio - come hanno fatto sapere i pompieri - Hipkins ha replicato che la legge non impone di installare l'antincendio sulle costruzioni più vecchie.

Con le sue 92 stanze, l'ostello offriva una gamma diversificata ed economica di alloggi a breve e lungo termine, fanno sapere le autorità locali. Era anche utilizzato da varie agenzie governative per collocare ospiti e utenti che necessitavano di un'abitazione.