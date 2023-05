Nuovo blitz di 'Ultima Generazione': bloccata la tangenziale a Roma. 14 attivisti denunciati

Nuovo blitz degli attivisti per il clima di ‘Ultima Generazione’ oggi a Roma.

14 le persone artefici della protesta, tutte denunciate dal Commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale.

Quattro attivisti si sono calati dal ponte in Via delle Valli, a Roma, con delle funi sulla sede stradale della tangenziale, sette l'hanno bloccata e tre sì sono incatenati al guard-rail. Per quattro di loro è stato adottato anche il provvedimento di foglio di via obbligatorio. Gli altri nove, essendo giá destinatari di analogo provvedimento, sono stati denunciati anche per inottemperanza allo stesso.