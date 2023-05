Oggi giornata di semifinali, in campo le donne: Kudermetova - Kalinina e Rybakina - Ostapenko

Tutto facile per Daniil Medvedev ieri nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, batte la sorpresa Hanfmann in due set 6-2, 6-2. Il russo non è in gran giornata al servizio, ma costruisce il match con un grande rovescio che non lascia scampo all'avversario. Haanfmann non riesce a trovare continuità in battuta e subisce il ritmo del russo. Medvedev in conferenza stampa pone l'accento sul suo stato di forma e di come si sente a giocare sulla terra rossa: “Ricordo di essermi seduto qui prima del torneo e di aver detto di quanto mi sentissi bene in allenamento. Sono contento di essere riuscito a far sì che fosse così anche oggi in campo perché i match e gli allenamenti sono due storie diverse. Non ho cambiato le cose in allenamento, ma forse finalmente quest’anno il lavoro fatto per la preparazione sulla terra ha funzionato, anche se non abbiamo avuto molto tempo prima di Montecarlo”.

In semifinale ora per Medvedev ci sarà Stefanos Tsitsipas, che batte Coric con un netto 6-3, 6-4 grazie, come spesso accade, a un servizio letale. Queste le dichiarazioni di Medvedev sul suo prossimo avversario: "A Rune e Ruud piace giocare sulla terra, così come piace a Tsitsipas, che, negli ultimi anni, si posiziona ormai tra i primi tre, quattro giocatori sul rosso. Non mi considero affatto il favorito, ma sto giocando molto bene qui, mi sento bene. Se riesco a giocare altrettanto bene in semifinale, sono certo di dare filo da torcere al mio avversario. E’ quello che voglio fare. Spero di poter andare avanti e vincere altri due match”.

Esulta anche Stefanos Tsitsipas che nell’ultimo match di quarti di finale ha battuto il croato Borna Coric con il punteggio di 6-3 6-4, in una sfida giocata per lungo tempo ad altissimi livelli. Il greco è stato molto preciso nei momenti importanti del match, sbagliando praticamente nulla, solo otto errori non forzati, e soprattutto ha avuto enormi aiuti dalla prima di servizio, con cui totalizza un 26/29. Coric concede sul servizio, 20/31 con la prima, 12/26 con la seconda, e cede in tre occasioni sulle quattro palle break concesse.