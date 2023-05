Oggi al Foro si giocano gli ottavi, ma a Roma c'è sempre l'incognita meteo

Il tedesco Hanfmann, che ha sconfitto l'azzurro Cecchinato, scenderà in campo contro Andrey Rublev. Il russo ha faticato non poco per battere Davidovich Fokina. Nel primo set Rublev ha sciupato il break di vantaggio e poi al tie-break ha annullato tre set point, prima di portare a casa la partita al terzo tentativo (finisce 10-8 un tie-break bellissimo). Lo spagnolo è crollato nel terzo set e il russo ha chiuso con un netto 6-3.

Stilato il programma di oggi con molti interrogativi per il rischio fortissimo di pioggia sulla Capitale. La giornata al Foro inizia subito con i grandi tennisti: sul centrale il serbo Novak Djokovic testa di serie numero 1 incontrerà la testa di serie numero 13 Cameron Norrie. Subito dopo scenderanno in campo le donne, quarto di finale tra Veronica Kudermetova e Qinwen Zheng. A seguire, tempo permettendo, il match che il pubblico romano aspetta con entusiasmo, Jannik Sinner e Francisco Cerundolo si scontreranno in un quarto impegnativo per il nostro azzurro.

Il programma di oggi

Campo Centrale, 11:00

[1] Novak Djokovic SRB vs [13] Cameron Norrie GBR

[5] Stefanos Tsitsipas GRE vs Lorenzo Sonego ITA

[1] Iga Swiatek POL vs [21] Donna Vekic CRO

[24] Francisco Cerundolo ARG vs [8] Jannik Sinner ITA

[12] Beatriz Haddad Maia BRA vs [30] Anhelina Kalinina UKR

[5] Stefanos Tsitsipas GRE o Lorenzo Sonego ITA vs [18] Lorenzo Musetti ITA o [12] Frances Tiafoe USA

Grand Stand Arena, 11:00

[Q] Alexei Popyrin AUS vs [7] Holger Rune DEN

[18] Lorenzo Musetti ITA vs [12] Frances Tiafoe USA

[4] Casper Ruud NOR vs Laslo Djere SRB

[6] Andrey Rublev vs [Q] Yannick Hanfmann GER

J.J. Wolf USA o [19] Alexander Zverev GER vs [3] Daniil Medvedev

[15] Borna Coric CRO vs [Q] Fabian Marozsan HUN

Pietrangeli, 11:00

[3] Desirae Krawczyk USA / Demi Schuurs NED vs Ulrikke Eikeri NOR / Miyu Kato JPN

[1] Wesley Koolhof NED / Neal Skupski GBR vs Simone Bolelli ITA / Fabio Fognini ITA

Paula Badosa ESP vs Karolina Muchova CZE (non prima ore: 15:00)

[11] Veronika Kudermetova vs [22] Qinwen Zheng CHN

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

[OSE] Magda Linette POL / Marketa Vondrousova CZE vs [2] Lyudmyla Kichenok UKR / Jelena Ostapenko LAT

Jamie Murray GBR / Michael Venus NZL vs Robin Haase NED / Botic van de Zandschulp NED

Mackenzie McDonald USA / Frances Tiafoe USA vs Hugo Nys MON / Jan Zielinski POL