Oggi in Italia cinque morti sul lavoro, per uno era il primo giorno

Un operaio di 60 anni è morto, questo pomeriggio, dopo essere caduto da un'impalcatura all'interno di un cantiere edile a Macherio, in provincia di Monza. È il terzo morto in un giorno in Lombardia, il quinto in Italia. L'incidente si è verificato intorno alle 15.30, quando l'uomo, italiano residente a Cantù e con lunga esperienza, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa due metri battendo a terra la nuca. E' deceduto durante il tragitto verso l'ospedale di Desio. Nel cantiere di ristrutturazione di un'abitazione dove l'uomo stava lavorando, con regolare contratto di lavoro, sono arrivati i tecnici di Ats.

Sono stati 1.500 i morti in incidenti sul lavoro lo scorso anno, secondo dati prudenziali dei sindacati, e sono già centinaia quelli nei primi mesi del 2023, e anche oggi si registra un nuovo pesantissimo bilancio: cinque lavoratori sono deceduti, tre in Lombardia, di cui uno al primo giorno in un'azienda, un quarto in Sardegna e il quinto in Calabria. Sconcerto e rabbia da parte dei sindacati: la Cub punta l'indice contro la precarietà e chiede controlli "veri" e l'istituzione del reato di “omicidio sul lavoro”, la Cgil pretende "interventi immediati e non solo parole: è una guerra continua".