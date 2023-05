Olimpiadi, anche il sollevamento pesi riammette gli atleti russi e bielorussi in forma neutrale

Anche la Federazione internazionale di sollevamento pesi ha deciso di consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare in forma neutrale e individuale alle qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024. Salgono così a 13 le federazioni che hanno accolto le raccomandazioni del Comitato Olimpico (Cio). Venerdì l'esecutivo del sollevamento pesi ha deciso di ammettere gli atleti russi e bielorussi alla terza prova di qualificazione, il Gran Prix a Cuba. La decisione ultima sull'effettiva partecipazione degli sportivi russi e bielorussi alle Olimpiadi sarà presa dal Cio in un secondo momento.

Già dall'autunno scorso il pugilato ammette gli atleti russi con bandiera e inno nazionale. Le altre federazioni internazionali che hanno scelto di ammettere gli sportivi di Mosca e Minsk in forma neutrale sono tiro con l'arco, scherma, skateboard, judo, pentathlon moderno, tennistavolo, taekwondo, triathlon, lotta, tiro a segno e canoa. Russi e bielorussi continuano a essere esclusi dalle qualificazioni di atletica leggera, nuoto e ginnastica. La federazione di quest'ultima disciplina ha già fatto sapere che prenderà una decisione a partire da luglio.