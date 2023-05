L'ombra delle mafie sul lavoro

Professore, che rapporto esiste oggi tra mafie e mondo del lavoro?

Le mafie spesso non sono percepite nel mondo del lavoro. I fenomeni mafiosi, invece, stravolgono la nostra economia locale, esistono e si vedono “ad occhio nudo”. Raramente si guarda alla correlazione mafia e mercato del lavoro illegale. Intendo quello in cui non si rispettano le norme contrattuali o in cui sono violate le disposizioni penali.

C’è mafia in questo mondo, oppure no?

La mia risposta, con dati alla mano, ovviamente, è sì. Basta osservare le molteplici indagini giudiziarie degli ultimi dieci anni e unire i vari componenti del puzzle e il rapporto mafie, sfruttamento del lavoro e economia irregolare emerge in tutte le sue sfaccettature. False associazioni di categoria, cooperative truffaldine, caporalato e lavoro nero, frodi fiscali, fondi neri, usura, riciclaggio, reati ambientali e il cerchio si chiude. Da questi “reati-spia” occorre partire per circoscrivere l’esistenza di una criminalità organizzata di stampo mafioso nel mondo del lavoro.

Quali sono le caratteristiche di questo tipo di mafie?

La mafia in questo ambito ha peculiarità particolari che le derivano dai corposi guadagni. La singolarità dell’economia del lavoro è in buona parte basata sull’agricoltura e sul turismo. Questa particolarità suggerisce alla mafia di intervenire e infiltrarsi proprio attraverso il mondo del lavoro. L’economia malavitosa cammina e si rafforza laddove il sistema politico e quello sociale non sono reattivi. La mafia, in questo settore, più che intimidire propone soluzioni agli imprenditori offrendo contanti, risparmi, scorciatoie, i consigli giusti per truccare i profitti. Se vuoi risparmiare nella raccolta del pomodoro o dell’uva ti porta operai che lavorano per pochi euro al giorno. Conviene al mafioso e conviene all’imprenditore disonesto.

A questo punto, vorremmo approfondire con Lei un fenomeno che si sta manifestando in maniera sempre più allarmante in Italia: il caporalato. Ci spiega brevemente di cosa si tratta?

Cominciamo subito con dire che si tratta di un reato, per la precisione un delitto, previsto dall’articolo 603-bis del codice penale e inserito tra i delitti contro la personalità individuale al pari della riduzione o del mantenimento in schiavitù. Siamo, dunque, di fronte ad una condotta criminosa molto grave e lesiva di un bene costituzionalmente tutelato. Questo delitto, anche a seguito della grave crisi economica in atto, si sta diffondendo vertiginosamente in tutta l’Italia da Nord a Sud. Si tratta di un fenomeno caratterizzato soprattutto dallo sfruttamento irregolare del lavoro. Ho letto sentenze di condanna dove era scritto di retribuzioni pari a tre o quattro euro all’ora per la raccolta di prodotti agricoli. In alcuni casi si lavorava addirittura gratis in cambio del rilascio di certificazioni del rapporto di lavoro o del permesso di soggiorno. Questo accade ovunque pur se in tanti fanno finta di non sapere e di non vedere.

Che rapporto sussiste tra il caporale e le organizzazioni mafiose?

Il cd. caporale è semplicemente un intermediario. Organizza, in un determinato settore del mercato del lavoro, squadre di lavoratori, cedendole al datore di lavoro, che sia disponibile a sfruttare la forza-lavoro offerta a condizioni analoghe alla schiavitù. È spesso espressione delle cosche mafiose. In Italia, domina la ’ndrangheta, ma sono presenti tutte le altre mafie italiane (camorra, mafie pugliesi e siciliane) e quelle straniere (cinesi, nigeriane, albanesi). Agisce in nome e per conto della criminalità organizzata, spremendo l’energia lavorativa di migranti e/o clandestini o di braccianti sottopagati messi a disposizione degli agricoltori per la raccolta stagionale nei campi o ancora di operai edili nei cantieri. Siamo insomma di fronte alla nuova schiavitù del terzo millennio con schiavi senza catene.

Sono tante le vittime di questo mercato criminale?

Tantissime. Non possiamo neanche immaginare quante. Sono spesso migranti e stranieri giunti nel nostro territorio per il fenomeno dei flussi migratori sempre più in aumento. Non di rado troviamo nelle medesime condizioni anche italiani caduti in povertà grazie alla crisi economica che sta attraversando in nostro Paese. Queste persone sono sfruttate, ovunque, nel settore agro-alimentare, nell’edilizia, nel turismo e sono costrette a vivere in condizioni disumane, realmente simili a quelle degli schiavi.

Nel fenomeno del caporalato che ruolo hanno le libere professioni?

Non sono poche le indagini che hanno visto coinvolti anche studi professionali, come ad esempio consulenti del lavoro, che traevano illeciti vantaggi promettendo ai clandestini certificati di regolarizzazione. Il rapporto tra la cd. area grigia e le mafie ormai si manifesta in tutti i settori. I caporali grazie a false promesse tengono in pugno la vittima.

C’è una sorta di costrizione?

Direi un vero e proprio ricatto, psicologico e materiale, in alcuni casi siamo di fronte a veri sequestri di persona, con migranti segregati al pari delle bestie. Chi parla rischia di essere ucciso, anche perché non sono registrati come cittadini italiani e nessuno nota la scomparsa di una persona, se quest’ultima per l’anagrafe comunale non esiste. Quando si attuano controlli nei vari ambienti di lavoro, i clandestini devono scappare dai campi o dai cantieri e nascondersi per non farsi trovare. È una forzatura definire tali persone dei lavoratori, poiché questi soggetti non sono considerati esseri umani, bensì schiavi. L’essere umano, prima di essere considerato un lavoratore, dovrebbe essere una persona umana con i suoi diritti, proprio come tutti i cittadini di uno Stato. Questi diritti fino a poco tempo fa apparivano scontati, ma il caporalato con il suo agire criminale li ha spazzati via in un sol colpo.

In Italia secondo Lei il fenomeno è molto presente?

Io direi che sia proprio radicato. Lo vediamo soprattutto nei settori cd. stagionali: nell’agricoltura in primis, nella raccolta nei campi, nelle attività economiche dell’agroalimentare, nel settore del turismo, in quello della logistica e persino in quello della prostituzione.

L’attuale sistema legislativo è in grado di porre freno al fenomeno del caporalato in Italia?

La legislazione che abbiamo da sola non è sufficiente. Da studioso ritengo sia stata anche scritta male, ma non è questo il vero problema. Non possiamo delegare la risoluzione di questa questione al solo diritto penale. Nella nostra nazione, ad esempio, manca totalmente la coscienza civile sul fenomeno. Sono pochissimi coloro che presentano denunce per segnalare tali condotte criminose. Da noi abbiamo solo denunce presentate da enti pubblici, sindacati o dalle forze di polizia. Iniziative sociali pari o prossime allo zero! Questo immobilismo deve preoccuparci e non poco.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.