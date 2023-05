Omicidio di Paolo Stasi, svolta nelle indagini: eseguite 5 misure cautelari

Svolta nelle indagini sull'omicidio di Paolo Stasi, il 18enne di Francavilla Fontana che la sera del 9 novembre 2022 fu ucciso davanti all'ingresso della sua abitazione in via Occhi Bianchi.

I carabinieri alle prime luci di oggi, lunedì 22 maggio, hanno eseguito cinque misure cautelari a carico di altrettante persone. Due sono state condotte in carcere, una è ristretta ai domiciliari e le altre due sono state sottoposte a obbligo di dimora.

Tra le persone arrestate c'è un18enne che all'epoca dei fatti era ancora minorenne.

Dalle indagini era emerso che, scatenare il delitto, commesso a sangue freddo a colpi d'arma da fuoco, sarebbero state tensioni nel settore dello spaccio di droghe nel quale anche la vittima sarebbe stata coinvolta.

In totale otto le persone indagate per la morte del ragazzo: le accuse nei loro confronti sono a vario titolo di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e futili motivi.

Tra gli indagati figura anche la madre di Stasi, che deve difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato dal Quotidiano di Puglia, nei messaggi ritrovati fra le chat intercorse con il figlio, i due parlavano della droga - marijuana- che ogni giorno il ragazzo avrebbe ceduto a cadenza quasi giornaliera. “Circostanza poi confermata dalla donna quando il 24 novembre fu ascoltata in caserma come persona informata sui fatti - e dunque non nelle vesti di indagata, allora, come parte offesa è assistita dall’avvocato Domenico Attanasi - aggiungendo anche un particolare che è stato approfondito nella parte delle indagini dedicate all’individuazione del movente dell’omicidio: nella loro casa madre e figlio avrebbero custodita della droga ceduta poi a terzi dal loro fornitore”, ricostruisce il giornale pugliese.