Oms: sono 200 milioni le donne che hanno subito mutilazioni genitali

Se l’Africa, con 29 paesi, guida questa illegale e violenta classifica della mutilazione degli organi genitali femminili, la pratica avviene anche in Europa, Australia, Canada, Stati Uniti e Italia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che sono più di 200 milioni le donne che hanno subito mutilazioni genitali, a rischio 3 milioni di ragazze ogni anno. La maggior parte hanno tra i 14 e i 15 anni ma in alcuni casi meno di un anno . È una pratica, spiega l’ Unicef , che va dall'incisione all'asportazione, parziale o totale, dei genitali femminili esterni fino all'infibulazione, operazione per mantenere illibata la donna. I motivi sono sociali, culturali, religiosi ma anche economici, ben pagati. Bambine, ragazze e donne che le subiscono devono fare i conti con ris chi gravi e irreversibili per la loro salute, oltre a pesanti conseguenze psicologiche. Ad eseguire le mutilazioni sono essenzialmente donne : levatrici tradizionali o vere e proprie ostetriche.

La mutilazione dei genitali femminili viene praticata in 29 Paesi africani con una percentuale del 90%. In Eritrea, Mali e Yemen vengono operate bambine con meno di un anno di vita. La mutilazione degli organi femminili avviene anche in Europa, Australia, Canada, Stati Uniti e in Italia, effetto dell’immigrazione. Amref nel "Focus on Africa" stima che nel nostro paese ci sono circa 60/80.000 donne e bambine a rischio. Un numero che non tiene conto del sommerso. L’organizzazione umanitaria ricorda la legge italiana del 9 gennaio 2006 n.7 che dispone la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili, chiunque pratichi l'infibulazione è punito con la reclusione da 4 a 12 anni, pena aumentata di 1/3 se la mutilazione viene compiuta su una minorenne, e in tutti i casi in cui viene eseguita a scopo economico.