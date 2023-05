On line il promo Finale Coppa Italia Juventus - Roma femminili

Le campionesse di Juventus e Roma protagoniste domenica 4 giugno allo stadio 'Arechi' e le bambine che sognano, un giorno, di vivere una giornata così. La città di Salerno che con le sue bellezze si prepara a ospitare l'atto decisivo della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane. Emozioni condensate in 90 secondi: novanta - che potrebbero essere 120 in caso di supplementari, come i minuti tutti da vivere e che assegneranno l'ultimo trofeo della stagione. "Siamo arrivate fin qui. Insieme". Da oggi, sui profili social della Divisione Calcio Femminile, è online il promo della finale della Coppa Italia FS Italiane tra Juventus e Roma, in programma domenica 4 giugno alle 16.30 a Salerno.