Onu: "Ogni 7 secondi muore una donna incinta o un neonato"

Oltre 4,5 milioni di donne e bambini muoiono ogni anno durante la gravidanza, il parto o le prime settimane dopo la nascita: si tratta di un decesso ogni 7 secondi e le cause sono in genere prevenibili o curabili. A lanciare l'allarme è un nuovo rapporto dell'Oms e dell'Unicef, che sottolinea come "i progressi globali nella riduzione delle morti premature di donne incinte, neomamme e bambini si sono arrestati da 8 anni a causa della diminuzione degli investimenti". I numeri del report “Migliorare la salute e la sopravvivenza materna e neonatale e ridurre la natimortalità”, diffuso in occasione di una conferenza in Sudafrica, mostrano come i progressi nel miglioramento della sopravvivenza siano fermi dal 2015: ogni anno nel mondo ci sono circa 290.000 morti materne, 1,9 milioni di nati morti e ben 2,3 milioni di decessi neonatali, ovvero che avvengono durante il primo mese di vita.

La pandemia di Covid, l'aumento della povertà e il peggioramento delle crisi umanitarie hanno intensificato le pressioni sui sistemi sanitari in difficoltà. Solo un Paese su 10 dichiara di disporre di fondi sufficienti per attuare i piani. Meno di un terzo ha unità di assistenza neonatale sufficienti per curare bambini piccoli e malati. Nei paesi dell'Africa subsahariana e dell'Asia centrale e meridionale, le regioni con il maggior carico di morti neonatali e materne, meno del 60% delle donne riceve almeno 4 degli 8 controlli prenatali raccomandati. Solo il 60% circa delle donne prende le proprie decisioni in materia di salute sessuale e riproduttiva. "Si continua a morire a tassi inaccettabilmente elevati e la pandemia di Covid ha creato ulteriori battute d'arresto nel fornire loro l'assistenza sanitaria di cui hanno bisogno" ha affermato Anshu Banerjee, direttore della salute materna e neonatale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. "Dopo la pandemia - ha detto Steven Lauwerier, direttore sanitario dell'Unicef - i neonati e le donne che vivono in paesi fragili stanno affrontando le conseguenze più pesanti della diminuzione degli sforzi per fornire un'assistenza sanitaria di qualità e accessibile".

"La morte di qualsiasi donna o ragazza durante la gravidanza o il parto è una grave violazione dei loro diritti umani", osserva Julitta Onabanjo, direttore della Divisione tecnica del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unpfa). "Riflette anche l'urgente necessità - rimarca - di aumentare l'accesso a servizi di qualità per la salute sessuale e riproduttiva come parte della copertura sanitaria universale e dell'assistenza sanitaria di base, soprattutto nelle comunità in cui i tassi di mortalità materna sono rimasti invariati o addirittura aumentati negli ultimi anni. Dobbiamo adottare un approccio basato sui diritti umani e di modifica degli squilibri di genere per affrontare la mortalità materna e neonatale, ed è fondamentale eliminare i fattori alla base dei cattivi risultati della salute materna, come le disuguaglianze socio-economiche, la discriminazione, la povertà e l'ingiustizia".

Per aumentare i tassi di sopravvivenza, le agenzie spiegano che le donne e i neonati devono poter contare su un'assistenza sanitaria di qualità e a prezzi accessibili prima, durante e dopo il parto, nonché sull'accesso ai servizi di pianificazione familiare. Sono necessari più operatori sanitari qualificati e motivati, soprattutto ostetrici, oltre a farmaci e forniture essenziali, acqua sicura ed elettricità affidabile. Per migliorare la salute materna e neonatale è necessario affrontare le norme, i pregiudizi e le disuguaglianze di genere.

In base alle tendenze attuali, più di 60 Paesi non riusciranno a raggiungere gli obiettivi di riduzione della mortalità materna, neonatale e dei nati morti previsti dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030.