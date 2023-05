Caso Orlandi, pm di Roma acquisiscono atti dal Vaticano, avvocati della famiglia: "Bella notizia"

La procura di Roma ha acquisito alcuni atti, messi a disposizione del Vaticano, nell'ambito del procedimento già aperto a Piazzale Clodio sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Un procedimento avviato dopo che il Csm aveva chiesto informazioni su un esposto presentato al consiglio dai familiari della ragazza scomparsa a Roma all'età di 15 anni il 22 giugno del 1983.

Laura Sgrò, l'avvocata di Pietro Orlandi, ha commentato così la notizia: "Il nostro augurio è che ci sia una cooperazione leale" tra la procura di Roma e il Vaticano “alla ricerca della verità. È una bella notizia, è quello che noi chiediamo da anni per avere la verità”. Sgrò precisa di avere appreso la notizia dai media e che ancora non c'è nessun coinvolgimento della famiglia Orlandi in questa nuova fase di indagini che si apre sul caso.