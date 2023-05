Ottavi di finale, eliminato Sinner. Si ferma agli ottavi anche Musetti battuto daTsitsipas

Un'eliminazione che lascia l'amaro in bocca. Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Jannik Sinner agli 80esimi Internazionali d'Italia.

“È un peccato aver avuto una partita storta proprio a Roma. Fisicamente credo di essere molto allenato, purtroppo ci sono anche giornate in cui uno non si sente benissimo” ha commentato il numero 1 azzurro dopo il ko con l'argentino Francisco Cerundolo.

La testa di serie numero 24, che con questa ha vinto la terza partita su cinque in stagione contro giocatori in top-10, si è imposto con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-2 e nel prossimo turno si giocherà un posto in semifinale con il norvegese Casper Ruud, quarta forza del seeding, che nel suo incontro ha battuto per 6-1 6-3 il serbo Laslo Djere.

Niente da fare per l'altoatesino, colpito sul ritmo e sulla potenza da un giocatore in forma, solidissimo, quadrato. L'italiano ha vinto il primo set al tie-break, prima di crollare (anche fisicamente) devastato dalla profondità dei colpi di un Cerundolo martellante come poche volte in carriera.

Sinner ha faticato a tenere il campo, pesante per la pioggia, scambiando spesso in evidente difficoltà, con troppi errori (ben 46) e pochi vincenti. A nulla è valsa la ricerca continua di soluzioni, attuate con poca lucidità. Per il numero 1 azzurro si tratta della prima sconfitta stagionale prima dei quarti di finale in un Masters 1000.

Si ferma agli ottavi anche Lorenzo Musetti. Nella sfida che si è giocata in notturna sul Centrale (causa pioggia) il toscano è stato battuto da Stefanos Tsitsipas, che si è imposto un doppio 7-5 in un'ora e 48 minuti di gioco. Il greco affronterà il croato Borna Coric nei quarti di finale.