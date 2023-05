Il ritorno in Italia, Paola Egonu firma per Milano: "E' un'emozione più grande del Festival"

Il bronzo iridato ai Mondiali, il trasferimento in Turchia, il palco del Festival con Amadeus. E' stato un anno densissimo per Paola Egonu. Ora per lei è tempo di ricominciare a giocare nel Bel Paese.



"Mi trema la voce ad essere tornata in Italia e a Milano, sono molto emozionata. Più che al Festival di Sanremo". La campionessa azzurra si presenta così in un hotel del centro dopo aver firmato per il Vero Volley, colpo estivo della squadra che si è inchinata a Conegliano in gara 5 nell'ultima finale scudetto.

"Ho scelto Milano perché è la squadra che mi incuriosiva di più - rivela Egonu, fresca campione d'Europa con il VakifBank -, è bello poi tornare a casa visto che la mia carriera è cominciata proprio qui, al Club Italia. E' come un cerchio che si chiude. In Turchia è stato un anno interessante, di crescita, mi sento più leggera e matura. Ma Milano mi offre una possibilità incredibile, anche per coltivare le mie altre passioni. La Nazionale? Ci vediamo agli Europei".