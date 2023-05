Pallavolo, Itas Trentino-Lube Civitanova 3-1: i gialloblù vincono la gara 1 della Superlega maschile

L’Itas Trentino supera per 3-1 la Cucine Lube Civitanova nel primo atto della finale scudetto di Superlega maschile di pallavolo alla BLM Group Arena di Trento. A inizio gara parte superfavorito il Civitanova, detentore degli ultimi tre scudetti e alla sesta finale consecutiva, nonché uscito vincitore in gran parte degli ultimi scontri diretti, in gara unica del V-Day milanese 2011/2012, nella serie tricolore al meglio dei cinque incontri nel 2017/2018, nonché nelle semifinali 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. Unica vittoria dei trentini nella semifinale 2009/2010. L'Itas approda invece in finale per la prima volta dopo sei anni e vince con i parziali di 25-23, 23-25, 25-23 e 25-17. Punto di forza della squadra di Angelo Lorenzetti è stato soprattutto il contributo del muro. Grande prestazione dell'Itas sia in termini di squadra sia come contributi individuali, grazie alla regia di Riccardo Sbertoli ma anche di Matej Kaziyski e Alessandro Michieletto in attacco. In tutto 49 i punti realizzati insieme dallo schiacciatore bulgaro e da quello di Desenzano del Garda (Brescia), di cui 22 il primo e 17 il secondo, cui si sommano altri 11 punti di Daniele Lavia. La Lube risponde con i 20 punti di Aleksandăr Nikolov e con i 14 ciascuno di Ivan Zaytsev e Marlon Yant. In programma per giovedì c'è la gara 2.

"Non sono contentissimo della mia prestazione, ma il risultato non poteva essere migliore", commenta a fine gara Kaziyski, schiacciatore dell'Itas Trentino. "Sicuramente un 3-0 liscio non ce lo aspettavamo e quindi questo 3-1 è un grandissimo risultato. È stata una grande prova di squadra nonostante le difficoltà: non è stato facile avere la meglio su una Lube così combattiva. Ora possiamo andare a Civitanova per la gara 2 fiduciosi e avanti 1-0 nella serie. Questa sera si sentiva un'energia differente dal passato nel palazzetto, penso che la gara si sia sentita e attesa in tutta la città".

"Penso di avere fatto il mio lavoro, ho provato a mettere a terra qualche buon punto in attacco e aiutare il più possibile la squadra", sottolinea invece Wout D'Heer, centrale dell'Itas Trentino. "Dopo l’uscita di Lisinac nel secondo set è stato difficile avere lo stesso ritmo in cambiopalla. Loro hanno recuperato il nostro vantaggio, ma nel terzo e quarto set abbiamo giocato molto bene nonostante gli avversari. Giovedì c’è la gara 2 ed è già vicinissima, queste sono le finali", aggiunge D'Heer, che conclude: "Vorrei scusarmi con i tifosi per la mia battuta".

“Penso che ci siano stati dei temi abbastanza chiari nello sviluppo della partita, il primo è sicuramente quello che riguarda il servizio", osserva Gianlorenzo Blengini, allenatore di Cucine Lube Civitanova. "Peccato però avere sbagliato troppe battute all’inizio, errori che sono pesanti specie quando la vittoria si decide per un pallone. Dopo il primo set ci siamo sciolti riuscendo a giocare la nostra partita, ma nel terzo parziale non siamo poi riusciti a sfruttare le occasioni avute, mentre Trento sì, e questo ha fatto la differenza. Proprio come era accaduto nel parziale d’apertura. Queste sono le cose che generano più rammarico, quelle che dovremo limare in vista della gara 2”.