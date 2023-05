È ufficiale: Papa Francesco sarà alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona dal 2 al 6 agosto

Era nell’aria da molto tempo ma finora non si era avuta la conferma ufficiale. Conferma che arriva oggi direttamente dalla Sala stampa della Santa Sede: il Papa parteciperà alla prossima Giornata Mondiale della Gioventù, in programma a Lisbona dal 2 al 6 agosto.

“In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, e accogliendo l'invito delle autorità civili ed ecclesiali del Portogallo, Sua Santità Papa Francesco si recherà a Lisbona dal 2 al 6 agosto di quest'anno, compiendo una visita al Santuario di Fatima il 5 agosto”.

Con queste parole Matteo Bruni, direttore della Sala stampa del Vaticano, ha confermato ufficialmente il prossimo viaggio di Papa Francesco. La GMG di Lisbona, annunciata in occasione dell’ultimo raduno (a Panama nel 2019) era inizialmente prevista per l’estate del 2022 ma ha subìto uno spostamento di un anno a causa dell’emergenza Covid.

Le ultime tre edizioni della GMG si sono tenute ogni tre anni (Rio 2013, Cracovia 2016, Panama 2019), tutte “presiedute” da Bergoglio. La Giornata mondiale della Gioventù è stata una “creazione” di San Giovanni Paolo II, che le volle per la prima volta nel 1985.

Per Papa Francesco, inoltre, si tratta del secondo viaggio in Portogallo: nel maggio 2017, infatti, il Pontefice si recò a Fatima per il centenario delle apparizioni mariane e canonizzò i pastorelli che avevano assistito alla visione della Vergine.