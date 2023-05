L'appello del Papa: "Sono troppi i migranti che lasciamo morire nel Mediterraneo"

"I viaggi in passato in nave erano durissimi e pericolosi. Molti morivano in viaggio per naufragi o malattie. Oggi purtroppo muoiono perché noi li lasciamo morire nel Mediterraneo!". Papa Francesco come sempre va dritto al tema dei migranti con parole piene e di monito. Il tema dei viaggi della speranza è stato al centro dell’udienza generale del mercoledì: il papa ha dedicato la sua catechesi alla figura di San Francesco Saverio, considerato "il più grande missionario dei tempi moderni", patrono delle missioni cattoliche.