Parigi abbassa i toni, Tajani: "Hanno capito di aver commesso un errore grave"

All'indomani delle parole del ministro degli Interni francese Gérard Darmanin su Giorgia Meloni “non in grado di risolvere le questioni migratorie su cui è stata eletta” a capo di un governo “di estrema destra” che “mente alla popolazione”, e della conseguente decisione del ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani di far saltare una visita a Parigi programmata da tempo, il governo di parigi prova a smorzare la polemica.

Il portavoce dell'esecutivo, Oliver Veran, intervenendo oggi sull'emittente nazionale CNews, ha assicurato che Darmanin, con le sue dichiarazioni di ieri, non intendeva "ostracizzare l'Italia". Ha poi spiegato: "Gli italiani si discute, adorano la politica, ma fanno le scelte loro e vogliono che li si lascia fare le loro scelte". Questo "ci sta bene, perché non abbiamo intenzione di fare altrimenti". Veran ha anche affermato che l'Italia "ammette molti, la maggior parte dei barconi" di migranti, e "quindi lavoriamo sistematicamente con gli italiani per le regole di distribuzione". Italia e Francia, ha affermato ancora, sono "intimamente legati dalla storia, da questioni economiche, sociali, culturali, e anche migratorie".

"Le parole pronunciate dal portavoce del governo francese vanno nella direzione di chi ha compreso di aver commesso un errore grave, di aver offeso il governo italiano", ha replicato poco più tardi Tajani a RaiNews24. "Non siamo un governo di estrema destra - sottolinea il ministro degli esteri - Alcuni toni si possono risparmiare e mi auguro che siano solo le parole di un ministro in campagna elettorale. Noi non abbiamo nessuna voglia di interrompere le relazioni con la Francia". Ieri Tajani aveva definito “offensive e inaccettabili” le dichiarazioni di Darmanin.

Intanto però si susseguono dichiarazioni di diverso segno da parte di componenti dei governi tanto di Roma quanto di Parigi. Così, se per il ministro italiano agli Affari europei Raffaele Fitto quella francese resta “un attacco sguaiato” e “una caduta di stile”, perché “è molto grave e fuori luogo che per coprire tensioni interne si possano utilizzare polemiche esterne”, il ministro francese dei Trasporti, Clément Beaune dà "ragione sul piano politico" a Darmanin, ossia, rispetto a "ciò che l'estrema destra è ovunque, in Italia, come altrove, fa molte promesse ma risolve poco i problemi", mentre il collega alle Finanze Gabriel Attal si dice certo che “ questo incidente sarà molto presto dietro di noi, perché la Francia ha troppo bisogno dell'Italia e l'Italia ha troppo bisogno della Francia”. Un retroscena del quotidiano Libération, infine, racconta che al ministero degli Esteri francese “sono tutti furiosi per le cattive maniere” di Darmanin.