Partita la missione Shenzhou-16 verso la stazione spaziale cinese, a bordo il primo civile

Un razzo Long March 2F con a bordo i tre astronauti della missione spaziale cinese Shenzhou-16 è decollato dal Jiuquan Launch Center, nel nord-ovest del deserto del Gobi, alle 9:31 ora locale (le 2:31 in Italia).

Ha preso così il via la missione di cinque mesi per i tre taikonauti che incontreranno a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong l'equipaggio della Shenzhou-15, come riferisce il Quotidiano del Popolo.

Gli astronauti a bordo sono Jing Haipeng, Zhu Yangzhu e Gui Haichao, che è il primo civile cinese a viaggiare nello spazio, dove tradizionalmente la Cina ha sempre inviato militari. Gui, esperto di carico utile, è un professore all'Università di aeronautica e astronautica di Pechino.