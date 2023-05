Il pattinaggio piange la morte di Michele Sica, ex campione mondiale e allenatore

Ieri, in circostanze tutte ancora da chiarire, è morto il campione Michele Sica, appena 26 anni, uno dei migliori atleti azzurri dell'ultimo decennio, allenatore ed ex campione mondiale di skating nella specialità del libero. In vacanza a Parigi, l’atleta sarebbe rimasto vittima di una caduta da un balcone. Restano ora da chiarire le dinamiche della vicenda.

A diffondere la notizia sui social è la Polisportiva Giovanni Masi, società di Casalecchio di Reno, dove il giovane napoletano seguiva, da allenatore, il gruppo degli agonisti del corso di pattinaggio. “È con immenso dolore ed incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico, Michele Sica. Michele era con noi da alcuni anni. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

In una nota il cordoglio della federazione: "Era un giovane solare, la cui scomparsa lascia un grande vuoto in tutto il mondo delle rotelle che, con affetto, si stringe alla famiglia nel suo ricordo. Vola in cielo Michele, come sapevi volare sui pattini!"