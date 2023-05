Paura Made in Usa: gli americani non si sentono più al sicuro, troppe sparatorie

Parigi, interno notte. Nel video, pubblicato a fine marzo scorso su TikTok, una ragazza si scatena in pista da ballo sulle note di un vecchio hit. Al rumore improvviso di uno sparo la giovane - una turista americana - guarda in camera soffocando un urlo terrorizzato. Solo lei, tra tutti, è colta da un attimo di puro panico. Gli altri indovinano invece subito la detonazione del tubo che fa esplodere una pioggia di coriandoli. Tra tutti è solo lei a portare dentro il riflesso condizionato generato dalla orribile, tragica e del tutto incomprensibile realtà americana di quasi due sparatorie di massa (quelle con più di 4 vittime) al giorno.

“0 days since last mass shooting”, zero giorni dall’ultima, si legge nella homepage di uno dei siti che tracciano i casi sul territorio nazionale. Nel 2023 finora sono stati 255, e i giorni dell’anno solo 131.

Un paio di anni fa l’Urban Dictionary ha accolto la parola “afearican” (= american + fear, “paura”) tra i suoi neologismi con la definizione: “Qualcuno dagli Stati Uniti che si gode la libertà in un paese sicuro, ma che sperimenta ancora le paure che sono razionali negli Stati Uniti ma irrazionali nel Paese in cui si trova.”

Anche se è facile concepire nomi più efficaci (Amerifear, USAfraid, bangxiety, yankee dread, red white and boom: grazie ChatGpt, anche se bangxiety è solo uno spostamento semantico), l’interesse del termine sta ovviamente nella sua necessità, cioè nel fatto stesso che esista il fenomeno che esso serve a indicare.

Lo shock sempre più stanco delle cronache torna a reazioni meno apatiche (e rassegnate) solo quando dettagli intollerabili superano la barriera della presa d’atto anestetizzata che è diventata la norma: bambini, ultimi messaggi disperati, descrizioni gore della distruzione che un’arma d’assalto (la preferita tra gli shooter) infligge ai corpi delle vittime.

La parola ‘afearican’ viene registrata nel 2021 non per caso: in quell’anno i mass shooting hanno toccato negli Usa il numero record di 690, più del doppio rispetto a solo quattro anni prima, e triplicati in meno di un decennio.

Sui social, constatato il muro politico repubblicano che impedisce nuove legislazioni salvavita, cittadini e cittadine americani cominciano ad ammettere non solo di avere paura, ma anche di avere modificato le proprie abitudini, non sentendosi più al sicuro. Le sparatorie avvengono prevalentemente in luoghi pubblici (uffici, scuole, mall, ma anche luoghi di culto, teatri, ecc.), la security è inefficace, e perfino la polizia (es. a Uvalde, Texas, maggio 2022, con 19 bambini tra i 9 e gli 11 anni uccisi insieme a due insegnanti) ha paura di aggressori carichi di armi automatiche da guerra acquistate liberamente al supermercato (Mauricio Garcia, autore della recente strage di Allen, sempre in Texas, 15 morti in meno di 4 minuti, aveva con sé oltre 500 proiettili: un soldato in battaglia ne ha in dotazione meno della metà).

Scriveva Walter Lippmann - teorico dell’opinione pubblica - che in genere la dinamica umana non è prima vedere e poi definire, ma prima definire e poi vedere. Il nuovo nome - nato per rimanere o per essere rimpiazzato con un analogo più spendibile - forse potrà servire a rimettere al centro del dibattito la libertà dalla paura, piuttosto che la libertà di incuterla.