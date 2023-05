Aveva oltre 80mila immagini, arrestato in flagranza di reato 30enne a Torino

Aveva oltre 80mila immagini pedopornografiche, prodotte mediante sfruttamento sessuale di minorenni. L’uomo, trent’anni, di Torino, è stato arrestato in flagranza di reato e, in attesa dell’udienza di convalida, è stato posto ai domiciliari. Lavorava nel campo promozionale-pubblicitario.

Le indagini sono scaturite da una complessa attività originata dalla collaborazione internazionale e coordinata in ambito nazionale dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dagli investigatori del Centro operativo sicurezza cibernetica per il Piemonte e Valle D'Aosta.