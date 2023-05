Per asili nido e infrastrutture scolastiche adeguate il PNRR non basterà, dice un rapporto SVIMEZ

Oggi SVIMEZ pubblica un nuovo report sugli stanziamenti e sull’attuazione del PNRR e lo fa all'indomani degli Stati Generali della Natalità che hanno acceso un nuovo faro sull'inverno demografico che sta attraversando il nostro Paese.

L’ultimo numero di Informazioni SVIMEZ (“ Asili nido e infrastrutture scolastiche: il PNRR non colmerà i divari territorial i”) è dedicato al tema dei servizi per la prima infanzia e dell’istruzione: settori interessati da profondi divari territoriali nella dotazione di infrastrutture adeguate, nella quantità e qualità dei servizi offerti a bambini e alunni, negli esiti dei processi di apprendimento e formazione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri ha ribadito che non c'è libertà per le donne costrette a scegliere tra lavoro e maternità, e questo rapporto oggi ricorda che la qualità e l’adeguata dotazione di infrastrutture scolastiche e per la prima infanzia rappresentano “elementi strategici per la riduzione dei divari territoriali nella partecipazione femminile al mercato del lavoro e nell’accumulazione di capitale umano”.

Tra i dati presentati da Svimez spicca un Nord, con un tasso di occupazione femminile tra i 25 e i 49 anni che scende dall’85% per le donne senza figli al 66% per le madri con figli di età inferiore ai 6 anni (quindi il 22% esce, o non accede, dal mondo del lavoro quando arrivano dei bambini). Nel Sud va ancora peggio: si passa dal 58% di donne occupate in quella fascia d'età, ad appena il 38% di occupazione delle donne con figli in età prescolare. Tutto questo è legato, dice SVIMEZ, alla carenza di servizi per l’infanzia nelle regioni meridionali.