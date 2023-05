Perù, decine di morti per asfissia nell'incendio di una miniera d'oro

Almeno 27 minatori sarebbero morti in un incendio scoppiato in un pozzo minerario nel settore di Ispacas del distretto di Yanaquihua in Perù, nella provincia meridionale di Condesuyos nella regione di Arequipa.

Secondo le informazioni fornite dallo stesso proprietario della miniera, riferite poi dalle autorità regionali, i minatori intrappolati sono stati trovati all'interno della voragine, tutti morti per asfissia. Secondo i primi rilievi l'incendio sarebbe stato causato da un corto circuito.

La miniera di Yanaquihua (o miniera di Esperanza) è una miniera sotterranea con nove ingressi, dedicata principalmente all'estrazione dell'oro.

L'incidente è avvenuto sabato notte. Il proprietario della sito estrattivo ha contattato la stazione di polizia chiedere aiuto confermando il decesso delle vittime.