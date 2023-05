Piazza Affari chiude a -0,3%. In Turchia lira giù ma borsa in rialzo

Scambi ridotti, un clima di vacanza perché negli Stati Uniti è il Memorial Day, nel Regno Unito è la bank holiday di primavera e a Zurigo si festeggia la Pentecoste. Le borse sono state poco mosse.

A Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,30%, con una discesa che ha riguardato soprattutto il settore tecnologico (-1,14%).

Anche Madrid si è mossa poco -0,11%, dopo l'annuncio di elezioni anticipate dopo il voto delle elezioni locali che ha penalizzato i partiti di maggioranza Psoe e Podemos.

Reazione a doppia faccia in Turchia dopo il ballottaggio che ha visto vincere di misura il presidente Erdogan: +4,10% per la Borsa di Istanbul, l'indice Bist che negli tre ultimi anni si è apprezzata molto, +351,9%. Un andamento su cui incide la debolezza della lira turca. Oggi per comprare un euro servono 21,60 lire turche (+0,70%), cinque anni fa ne bastavano poco più di 5 e due anni fa 10.

Gli investitori in Europa ora aspettano il dato sull'inflazione nell'Eurozona, giovedì, mentre domani si attende la riapertura di Wall Street per vedere la reazione all'accordo raggiunto nel fine settimana e che però deve ancora vedere il voto al Congresso e al Senato.