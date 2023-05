Piazza Affari chiude in crescendo a +2,54%. Tim +8%, rumor su un'offerta congiunta tra i rivali

Finale in crescendo di seduta e di settimana per le borse. Piazza Affari è nettamente la migliore. +2,54%, il che porta il bilancio della settimana a +1,00%.

Staccate Londra +1,02%, Francoforte e +1,43%.

A Piazza Affari in evidenza Tim, +8,08% dopo che ieri il cda della società ha ribadito che le offerte finora arrivate per la rete non sono sufficienti. Il mercato sembra credere a un nuovo rilancio. Oggi da indiscrezioni di stampa è emerso che ci sarebbe l'ipotesi di un'offerta congiunta tra i due offerenti, Cdp-Macquarie da una parte e Kkr, ipotesi che avrebbe il sostegno del Mef. Secondo quanto riporta l'Ansa, il Tesoro sarebbe anche disponibile a coinvolgere F2i.

A Milano +3,92% per l'indice delle banche; +3,61% per Intesa Sanpaolo dopo i conti trimestrali.

Sale anche Wall Street: a New York +1,23% per l'indice Dow Jones, +1,79% per l'indice Nasdaq, dove spicca il +4,41% di Apple, dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Tra le banche +80% per PacWest, una banca regionale americana il cui titolo ieri era sceso del 50% dopo l'annuncio della ricerca di un compratore.

Wall Street risponde anche a dei dati sul lavoro migliori delle attese: 253mila i posti non agricoli creati ad aprile, contro attese di 180mila.

Sul fronte dell'energia, il petrolio rimbalza dopo i cali dei giorni scorsi: è scambiato a poco meno di 75 dollari al barile, +3,35% rispetto a ieri, -5,7% da inizio settimana.

Ad Amsterdam il future di giugno del gas vale 35,9 euro al megawattora, +0,67%.