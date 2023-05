Piazza Affari chiude in forte calo: -1,70%

Gli indici di borsa in Europa peggiorano ancora nel finale, il calo è iniziato dopo l'apertura di Wall Street. A Milano l'indice Ftse Mib, poco sopra la parità alle 15, chiude a -1,70%. Nel resto d'Europa Londra -1,28%, Francoforte -1,28%. A New York il Dow Jones scende dell'1,61% e il Nasdaq dell'1,52%.

Ieri sera il colosso americano JP Morgan si è aggiudicato l'asta per acquisire First Republic Bank, posta in amministrazione straordinaria dalle autorità di controllo federali americane. Il comparto bancario in borsa ha reagito positivamente fino all'apertura dei mercati americani, per poi scendere bruscamente: -2,14% per l'indice di settore a Milano, con i cali maggiori per Mediobanca, -3,41%, e Banca Mediolanum, -3,17%.

Negli Stati Uniti nettissimo calo per i titoli delle banche regionali. L'indice di riferimento (SPDR S&P Regional Banking ETF) scende del 6,34%,

Sono andati peggio i titoli energetici, -3,80% per l'indice settoriale a Milano: a Piazza Affari i maggiori ribassi sono per Saipem (-7,32%), Tenaris (-5,36%) ed Eni (-4,19%).

Il petrolio Brent scende del 3,5%, a quota 76,5 dollari al barile. Il gas scambiato ad Amsterdam rimane per il quinto giorno sotto i 40 euro al megawattora, a quota 38,4 euro (-1,18%).

Sul fronte opposto maggiori rialzi per StMicroelectronics (+2,07%) e Campari (+2%), che ha pubblicato i conti trimestrali.

Gli investitori durante la prima parte della seduta hanno guardato soprattutto all'inflazione dell'Eurozona e in particolare a quella di fondo, che non tiene conto di energia e beni alimentari. È scesa dal 5,7 al 5,6 per cento. Un dato positivo che ha in parte compensato un indicatore più negativo, quello degli indici dei direttori acquisti nell'Eurozona, che ad aprile è sceso da 47,3 a 45,8, il minimo da 35 mesi e sotto quota 50, cioè il confine tra la contrazione e l'espansione dell'economia.



Oggi inizia la due giorni della riunione del board della Fed americana (Fomc), l'annuncio dei tassi è previsto domani sera. Le proiezioni di Cme Group, sulla base del prezzo dei future a 30 giorni dei Fed Funds dicono che la probabilità di un rialzo di 25 punti base è del 94%. Giovedì toccherà invece alla Bce.