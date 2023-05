Piazza Affari in ripresa, attesa per il giudizio di Fitch sul debito italiano

Sui mercati c'è una calma apparente. Ieri a Milano -0,61% per l'indice Ftse Mib, oggi in avvio +0,48%. L'indice è a quota 27.247 punti, il bilancio settimanale vede un calo dello 0,23%.

I segnali positivi arrivano dalle trimestrali, che stanno risultando in molti casi migliori delle attese. In Italia tra ieri e oggi le hanno diffuse tra gli altri Mediobanca, Nexi, Banca Generali, A2A, Iveco, Unipol e Tod's.

Ci sono, tuttavia, altri segnali più contrastanti: negli Stati Uniti le richieste di settimanali di disoccupazione ieri hanno toccato il massimo dall'ottobre 2021, a quota 264mila (precedente 242mila).

Segnale negativo, bilanciato dalla frenata dei prezzi alla produzione, sempre negli Stati Uniti. +2,3% ad aprile, dal +2,7% di marzo; è l'incremento più basso da 24 mesi.

Altre fonti di tensione Oltreoceano: lo stallo che permane nel negoziato tra Democratici e Repubblicani sull’innalzamento del tetto al debito; e lo stato di salute delle banche regionali americane. La temperatura sembrava essersi abbassata ma è risalita dopo il -22% di ieri di PacWest, uno degli istituti nell'occhio del ciclone, che ha comunicato un netto calo dei depositi dopo che la scorsa settimana era emerso che la banca era alla ricerca di partner e possibili acquirenti.

Tensioni che si riflettono nel calo dei prezzi del petrolio, ieri in calo per il terzo giorno di fila, con il Brent a quota 74,7 dollari al barile.

E scende ancora il gas, ora a 34,5 euro al megawattora, sui minimi da 15 mesi.

In Italia ora l'attenzione si concentra sul rating su debito italiano che questa sera sarà comunicato dall'agenzia Fitch. Nell'attesa o spread Btp/Bund è stabile a 189 punti base.

Alle 8 è stato diffuso il dato sul Pil del Regno Unito: nel primo trimestre è salito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. Come da attese, ma con una frenata brusca a marzo (-0,3% rispetto a febbraio).

Tra i casi in evidenza ieri a Wall Street c'è stato quello di Disney, -8,7% dopo che ha evidenziato un calo di 4 milioni di abbonati al suo servizio di streaming. +8,9% invece per Alphabet-Google, che ieri ha presentato dei nuovi servizi di intelligenza artificiale legati al motore di ricerca.

A Piazza Affari in avvio maggiori rialzi per Cnh Industria, +2,29%, e Recordati, +1,69%, maggiori ribassi per Iveco, -0,64%, e Prysmian -0,46%.