Piazza Affari vira in negativo. Lira turca in calo, il gas scende a 32 euro

Borse tranquille oggi, Milano -0,07 per cento dopo una partenza positiva, mentre nel resto d'Europa permangono i rialzi: Londra +0,47%, Francoforte +0,19%.

Lo spread Btp/Bund rimane stabile, a quota 188 punti base (-1), dopo la revisione al rialzo delle stime sulla crescita del Pil italiano nel 2023 da parte della Commissione europea, nelle sue previsioni di primavera. Sono state alzate dal +0,8% al +1,2%. Mentre il Pil dovrebbe salire dell'1,1% nel 2024 (dall'1% delle stime precedenti). La Commissione ha però alzato le previsioni sull'inflazione nell'Eurozona nel 2023 e nel 2024.

Una crescita del Pil dell'1,2% nel 2023 era stata stimata venerdì sera anche dall'agenzia Fitch, che ha confermato il rating BBB, con prospettiva stabile.

Tra i titoli a Piazza Affari in positivo ci sono i rialzi di Recordati (+3,56%) ed Hera (+1,67%), il calo maggiore per Telecom Italia (-1,47%) e Cnh Industrial (-1,26%).

Sotto osservazione anche dei mercati il voto in Turchia. La borsa di Istanbul è in calo del 2,69%, in recupero rispetto ai minimi di giornata.

Si guarda in particolare al cambio euro/lira turca. Negli ultimi anni c'è stata una forte svalutazione della lira a causa della politica ultra-espansiva della banca centrale. Cinque anni fa bastavano 5 lire turche per comprare un euro, oggi ne servono 21,38.

Nei giorni i scorsi i sondaggi favorevoli al leader dell'opposizione, che promette una discontinuità sull'inflazione, avevano fatto recuperare terreno alla lira turca. Dopo il voto, che invece vede il presidente Erdogan in vantaggio al primo turno, c'è stato un cambio di tendenza e l'euro è tornato ad apprezzarsi di mezzo punto percentuale (+0,80%).

Sotto osservazione anche il prezzo del gas, scambiato a 32,1 euro al megawattora, -2%. Rispetto ai minimi di giornata, quando era sceso sotto i 32 euro, c'è stata una ripresa dopo le indiscrezioni del Financial Times, secondo cui il G7 e l'UE si apprestano a vietare le importazioni di gas russo sulle rotte dove Mosca ha tagliato le forniture lo scorso anno. Il quotidiano britannico, che cita come fonti dei funzionari coinvolti nei negoziati, aggiunge che la decisione dovrebbe essere finalizzata dai leader del G7 in un vertice a Hiroshima questa settimana.