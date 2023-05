Pichetto: "Deposito nazionale di scorie nucleari, ci sono Comuni candidati ad ospitarlo"

"Ci sono Comuni che si sono candidati per ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari. In 40 anni non si è riusciti a fare il deposito partendo dall'alto. Forse l'unica soluzione è partire dal basso". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

"Sto aspettando un supplemento di istruttoria" sulle aree idonee, ha aggiunto il ministro, “non so se riusciremo a chiudere quest'anno”.

"Aspetto ad ore da Bruxelles il parere sul decreto ministeriale sulle comunità energetiche rinnovabili". A margine della presentazione a Roma del rapporto del Circular Economy Network il ministro ha aggiunto: "I prezzi del gas a livello internazionale sono abbastanza buoni, 34 - 35 euro al megawattora" e, sulle bollette, "non dovrebbero più esserci grandi variazioni. Con gli stoccaggi siamo oltre le previsioni: stiamo superando il 66%. Andiamo velocemente verso il 70%, un livello che l'anno scorso abbiamo raggiunto ad agosto".