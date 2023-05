PNRR, per la Commissione Ue rimodulare i singoli Piani "non deve abbassarne l'ambizione"

“Qualsiasi revisione” dei Piani nazionali di ripresa e resilienza “non dovrebbe abbassarne l'ambizione complessiva” spiega la portavoce della Commissione europea, Veerle Nuyts, rispondendo a una domanda sull'Italia, durante il briefing quotidiano con la stampa. “Siamo consapevoli che il governo italiano voglia rivedere il Pnrr”, ma “non abbiamo ancora ricevuto una richiesta formale di modifica”, ha spiegato la portavoce, confermando la disponibilità di Bruxelles a “discutere” la revisione di “traguardi a obiettivi individuali” previsti nel piano “che non sono più realizzabili a causa di circostanze oggettive”.

Intanto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e vicepremier, Matteo Salvini, chiarisce che non intende rinunciare a nessun progetto previsto dal Pnrr: “L'obiettivo per quel che riguarda me e il governo è spendere bene e spendere tutti i fondi del Pnrr, soprattutto quelli per le infrastrutture, perché abbiamo un gap infrastrutturale con altri Paesi europei che dobbiamo colmare, quindi non è assolutamente in agenda né la restituzione di fondi né la mancata spesa; al massimo si possono rimodulare alcune voci ad altre”. Dunque, “nessuna rinuncia a nessun progetto”, ha specificato Salvini, “a meno che non ci siano evidenti sfasature temporali” per questioni di materiale realizzazione del progetto.

Salvini, che ha detto di aver parlato stamani con il collega Raffaele Fitto, ha ricordato di avere “in portafoglio 40 miliardi e l'obiettivo di metterli a terra per modernizzare e mettere in sicurezza le infrastrutture; ma se me ne danno di più - penso all'emergenza idrica, a dighe, laghi, invasi che abbiamo in progettazione - li spendo”.

Soffermandosi sui 24 miliardi per la rete ferroviaria italiana, il vicepremier ha detto che “dovranno essere spesi bene e tutti, poi se un tratto non potesse essere ultimato entro l'estate 2026, si tratterà di riallocare queste risorse ad altro tratto, entro la scadenza, magari sostituendo quella voce con i Fondi complementari”.