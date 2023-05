Il ritorno in Premier League: Mauricio Pochettino nuovo tecnico del Chelsea

Al di qua della manica, al di là del tunnel. Mauricio Pochettino, ex tecnico di Tottenham e PSG, dopo aver allenato in Francia torna in Gran Bretagna al timone del Chelsea. Lo ha annunciato il club londinese sottolineando che l'allenatore argentino, 51 anni, ha firmato un contratto biennale con opzione per un'ulteriore stagione. Pochettino riapproda in Premier League quattro anni dopo essere stato esonerato dal Tottenham. "Mauricio è un professionista di livello mondiale e con un palmares eccezionale", rimarcano i proprietari del Chelsea, Todd Boehly e Behdad Eghbali.