Popolari in vantaggio a Madrid e anche nella comunità Valenciana e Siviglia

Il Partito Popolare sarebbe in testa con margine e avrebbe la maggioranza sia nella Comunità di Madrid - con una forchetta tra i 70 e i 72 deputati (la maggioranza è 68), sia nel consiglio comunale della capitale, con una forchetta tra i 28 ai 30 seggi (ne servono 29). Lo indicano i sondaggi realizzati da Gad3 per la televisione pubblica, secondo cui i popolari sarebbero anche la prima forza nella Comunità Valenciana, con un massimo di 38 seggi, anche se qui il governo appare ancora in bilico. In Aragona vincerebbe ancora il Pp con 28 o 29 seggi, ma servirà l'estrema destra di Vox per governare. Il Psoe potrebbe mantenere la Castilla-La Mancha, con un numero di deputati compreso tra 16 e 18 (17 sono necessari). A Barcellona la sindaca uscente, Ada Colau, sarebbe leggermente avanti.

Popolari avanti nelle elezioni amministrative spagnole. Con il 77% dei voti scriutinati, il Pp consolida il suo vantaggio sul PSOE sia in numero di rappresentanti che in voti totali avendo gia' ottenuto 20.691 consiglieri contro i 18.291 ottenuti dai socialisti. In termini di percentuale di voti i Popolari ottengono il 30% dei consensi, due punti sopra i socialisti. Al terzo posto c'e' Vox, che ottiene un sostegno del 7% in tutta la Spagna con 1.559 consiglieri.

Nella scorsa tornata elettorale del 2019, il Psoe del premier Pedro Sanchez aveva ottenuto il 29,38% dei voti, contro il 22,62% del Partito popolare. Vox quattro anni fa si era fermato al 3,56% dei voti.I socialisti avevano ottenuto 22.341 consiglieri comunali mentre il Pp si era fermato a 20.364. Ciudadanos ne aveva ottenuti 2.787 e Vox 530.