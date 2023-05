Positiva Wall Street, poco mosse e contrastate le Borse europee

In rialzo Wall Street mentre proseguono le trattative per evitare il primo default nella storia degli Stati Uniti e trovare un'intesa sull'innalzamento del tetto del debito. Il Dow Jones +0,48%, il Nasdaq +0,32%. Le Borse europee chiudono miste e poco mosse: Milano chiude piatta con il Ftse Mib che cede lo 0,01% . Fra i maggiori rialzi Iveco Group (+2,09%), Leonardo (+1,57%), Tim (+1,41%) e Banca Mps (+1,4%). Male invece i titoli di Diasorin (-3,79%), Amplifon (-2,32%), Campari (-2,02%) e Finecobank (-1,84%). Bene Francoforte +0,34%, Parigi -0,08% e Londra -0,36%. Gas sotto i 32 euro al mwh, il Brent si rafforza a 75,8 dollari al barile. Lo spread chiude in calo a 185 punti, il rendimento decennale scende al 4,18%.